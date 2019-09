AK und Krone fragen: Was kostet die Schule?

Heute starten Arbeiterkammer Oberösterreich und die OÖ. Kronen Zeitung zum dritten Mal nach 2010 und 2015 eine große Online-Umfrage bei Oberösterreichs Eltern von Schulkindern zum Thema „Was kostet die Schule?“. In vier Befragungswellen, verteilt über das ganze Schuljahr, können Eltern ihre aktuell anfallenden Schulkosten in einem Online-Befragungstool eintragen. Den Link zur Befragung finden Sie unter ooe.arbeiterkammer.at bzw. www.krone.at/ooe. Machen Sie mit und gewinnen Sie! Unter allen Teilnehmern/-innen, die Ihre Kontaktdaten bekanntgeben und bei allen vier Befragungsrunden mitmachen, verlost die Arbeiterkammer 5 x 700 Euro Zuschuss als finanzielle Unterstützung für die angefallenen Schulkosten. In der ersten Erhebungswelle können Eltern bis 23. September an der Befragung teilnehmen.