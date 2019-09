Spielplatz verwüstet, um Mädchen zu beeindrucken

Am 7. September verwüsteten vorerst unbekannte Täter den Kinderspielplatz am Sportgelände im Gemeindegebiet von Taufkirchen an der Pram. Sie zerstörten unter anderem eine Parkbank, Mistkübel und Einrichtungen der Spielstätte. Im Zuge der Erhebungen konnten ein 14-jähriger Schüler und dessen drei gleichaltrige Freunde, alle aus dem Bezirk Schärding, als Täter ausgeforscht werden.