Rapper Dame: „Kritik macht mich nur stärker“

Bis zum Olymp

Das tun sie mittlerweile zuhauf. In Wien wurde kurzerhand vom Flex in den Gasometer hochverlegt, in Deutschland füllen sich die Clubs beachtlich und das „Sold Out“-Schild hängt bei der anstehenden Herbsttour schon an unzähligen Eingangstüren. Der ohnehin schon breitflächige Hype um den privat so stillen Salzburger Songwriter nimmt weiterhin immense Ausmaße an. Neben RAF Camora ist er ohnehin schon länger das kommerziell erfolgreichste Rap-Aushängeschild Österreichs. „Natürlich gab es immer wieder Leute, die an meinem Erfolg zweifelten oder etwas an mir und meinem Sound auszusetzen hatten, weshalb ich ,Zeus‘ als Albumtitel sehr passend fand. Mit der Metapher des Kampfes der Titanen bis an die Spitze des Olymp. Ich hatte jedenfalls nie Argwohn und mich hat Kritik stets stärker gemacht. Diese ,jetzt-erst-recht‘-Einstellung hat scheinbar ganz gut funktioniert.“