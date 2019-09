Verkehrsregelung: Tiroler Straße derzeit einspurig

Provisorische Haltestelle in der 10.-Oktober-Straße

Aufgrund der Bauarbeiten kann die Haltestelle „Krankenhaus“ in Fahrtrichtung Lienz nicht mehr angefahren werden. Daher wird in der 10.-Oktober-Straße auf Höhe Objekt Nr. 28 (nach der Kreuzung Peter-Wunderlich-Straße) in Fahrtrichtung Lienz eine provisorische Haltestelle errichtet. In der Mitte der Haltestelle wird seitens der ÖBB Postbus GmbH eine Haltestellentafel mit der Bezeichnung „Krankenhaus“ aufgestellt. Die provisorische Haltestelle ist bis Beendigung der Bauarbeiten in der Tiroler Straße aufrecht.