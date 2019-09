Wochenende bringt erste Schneeflocken bis in Täler

Trüber Start in den Samstag

Trüb starten wir in ganz Österreich in den Samstag, immer wieder kann es kurze Regenschauer geben. Im Tagesverlauf kann sich dann allerdings im Südosten und Osten wieder vermehrt die Sonne zeigen, am Nachmittag wird jedoch der Regen wieder stärker. Auch mit einzelnen Gewittern muss man rechnen, so der Chefmeteorologe der Unwetterzentrale, Manfred Spatzierer. Die Temperaturen liegen am Samstag zwischen zwölf und maximal 20 Grad.