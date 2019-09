Terror-Bekämpfung: EU führt Verfahrensregister ein

Mit einem EU-weiten Verfahrensverzeichnis will die EU-Justizagentur Eurojust die Terrorismusbekämpfung verbessern. Die EU-Länder sollen darin alle laufenden Untersuchungen und Strafverfahren eintragen, damit andere Mitgliedsstaaten nach Überschneidungen mit ihren Ermittlungen suchen können, hieß es am Donnerstag in Brüssel bei der Präsentation des Terrorismusbekämpfungsregisters.