Betrunkener wollte mit Messer auf Frau einstechen

Unverständliche Drohungen

Die 28-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass der 31-Jährige sie zuvor bedroht habe. Er sei ihr mit einem Fahrrad gefolgt und habe sie unverständlich von hinten angesprochen. In seiner rechten Hand habe er das Gemüsemesser gehalten und versucht zwei Mal in Richtung ihrer linken Körperseite zu stechen. Sie habe ihn jedoch durch eine Abwehrbewegung aus dem Gleichgewicht bringen können und der Mann sei gestürzt. Ein Alkotest beim Mann ergab 1,34 Promille. Er wird auf freiem Fuß angezeigt.