Straßenzug wird nach Christine Nöstlinger benannt

Nicht nur ihre zahlreichen Bücher bleiben unvergesslich - nun soll auch ein Straßenzug in Wien an die erfolgreichste Kinderbuchautorin Österreichs, Christine Nöstlinger, erinnern. Nöstlinger starb am 28. Juni des Vorjahres im Alter von 81 Jahren in der Bundeshauptstadt. Doch es wird nicht der einzige Ort sein, der an das Wirken, Leben und Schaffen der Autorin auch in Zukunft erinnern wird …