Riesen-Zimtschnecke

Eine hitzebeständige Pfanne oder Kuchenform (Ø 26 cm) mit Butter einfetten. In einer großen Schüssel die warme Milch und die Germ vermischen, geschmolzene Butter und Zucker zugeben und verrühren. Danach 400 g von dem Mehl zugeben und mit einem Holzlöffel verrühren, bis alles sich gerade so miteinander verbunden hat. Noch etwa 100 g Mehl darüberstreuen. Die Schüssel mit einem Tuch abdecken und an einem warmen Ort etwa 1 Stunde gehen lassen. Anschließend Backpulver und Salz unterrühren. Auf eine bemehlte Arbeitsfläche geben und leicht durchkneten, bis der Teig nicht mehr an der Arbeitsfläche kleben bleibt. Falls notwendig, etwas mehr Mehl einarbeiten.