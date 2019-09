Sechs Jugendliche von Felsen am Traunfall gerettet

Notruf abgesetzt

Die Männer hielten sich bis zur absoluten Dunkelheit auf dem Felsen auf. Sie konnten aufgrund der Dunkelheit und ihrer augenscheinlichen Ortsunkenntnis dann weder vor noch zurück und saßen am Felsen fest. Einer der Burschen setzte einen Notruf ab. Polizisten aus Gmunden, Schwanenstadt und Laakirchen suchten die in Not Geratenen und verständigten weitere Einsatzkräfte. Insgesamt waren an der Personenrettung 57 Helfer beteiligt. Neben den Polizeistreifen waren auch die Feuerwehr, die Wasserrettung und das Rote Kreuz vor Ort.