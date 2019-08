Bringt Basisdemokratie Conte-Regierung zu Fall?

„Basisdemokratie per Internet“

Die alten Parteien und ihre organisatorischen Systeme hält die Fünf-Sterne-Bewegung für überholt. Für Davide Casaleggio, Mailänder Informatik-Unternehmer und Sohn von Fünf-Sterne-Gründungsmitglied Gianroberto Casaleggio, ist die „Basisdemokratie per Internet“ die Zukunft. Das Fünf-Sterne-Credo basiere auf keiner starren Ideologie, sondern auf einer Mischung aus Umweltpolitik, wirtschaftlichem Liberalismus, sozialer Verantwortung und Kritik an etablierten Machtlobbys. Rechts und links seien „längst überholte Begriffe“, argumentiert die Bewegung.