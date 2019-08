NEOS sehen Handlungsbedarf, SPÖ will Gesetz prüfen

„Werden sehen, wer es ernst meint“

Die NEOS wollen diese Gesetzeslücke jetzt so rasch wie möglich schließen und kündigen entsprechende Anträge an. „Es reden ja plötzlich alle groß von Korruptionsbekämpfung. Jetzt werden wir sehen, wer es ernst meint und einer Gesetzesänderung zustimmt“, sagte Scherak. Die SPÖ signalisierte am Donnerstag bereits vorsichtig Bereitschaft.„ Es gilt zu prüfen, ob es eine Gesetzeslücke gibt. Wenn, dann muss diese geschlossen werden. Einen Freibrief für Korruption darf es jedenfalls nicht geben“, sagte SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda am Donnerstag.