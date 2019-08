Unbekannte brachen Türen zu Firmengelände auf

Wer jene Täter sind, die in der Nacht auf Donnerstag in ein Firmengelände in Klagenfurt eingebrochen sind, steht noch nicht fest. Auch ob etwas aus den Büroräumen gestohlen wurde, ist noch unklar. Sicher ist jedenfalls, dass die Einbrecher Wertgegenstände von Mitarbeitern gestohlen haben.