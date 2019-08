Gigantischer Planet mit eiförmiger Bahn entdeckt

Eine Runde um seine Sonne dauert 77 Jahre

Würde man die Bahn von HR 5183 b über jene der Planeten unseres Sonnensystems legen (wie im Caltech-Video oben), dann würde der ferne Exoplanet während seiner 77 Jahre dauernden eiförmigen Runde an seinem sonnennächsten Punkt von seinem Zentralgestirn in etwa so weit entfernt sein wie Jupiter von unserer Sonne und an seinem sonnenfernsten so weit wie Neptun.