Mann (75) stürzt beim Fensterputzen aus 3. Stock

Beim Fensterputzen ist am Dienstagfrüh, gegen 8.30 Uhr, ein 75-Jähriger aus dem dritten Stock eines Hauses in der Pfeilgasse in Wien-Josefstadt rund zehn Meter in die Tiefe auf ein Fahrrad gestürzt. Der Mann, der beim Eintreffen der Wiener Berufsrettung noch ansprechbar war, wurde bei dem Unfall lebensgefährlich verletzt.