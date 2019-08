Mutter in Stadtzentrum erschossen: Erste Festnahme

Maskierter rannte mit Schusswaffe davon

Die Frau im Alter von 30 bis 40 Jahren war am Montag im Stadtteil Ribersborg von Schüssen getroffen worden und später an ihren Verletzungen gestorben. Schwedische Medienberichten zufolge hatte sie zum Tatzeitpunkt ihr Kind auf dem Arm. Der Sender SVT zeigte das Video eines Augenzeugen - darauf war zu sehen, wie eine schwarz gekleidete und maskierte Person mit einer Schusswaffe in der Hand vom Tatort wegrennt.