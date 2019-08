Unheilbar kranker Bub (12) stirbt im Traumurlaub

Er hatte nur einen letzten, sehnlichen Wunsch: „Einmal noch das Meer sehen.“ Und dies haben dem Zwölfjährigen seine Eltern nun ermöglicht. Der Bub aus Kärnten litt seit seiner Geburt an einer schweren, unheilbaren Herzkrankheit. Trotz aller Schwierigkeiten mieteten seine Eltern nun in Bibione ein Apartment - extra in einer Anlage, in der das geliebte Kind schon früh morgens die Vögel singen hören und in der man sich barrierefrei bewegen konnte.