Knalleffekt! Star-Quarterback Luck schmeißt hin

Luck war 2012 als Nummer eins im NFL-Draft ausgewählt worden. Er sollte in Indianapolis in die Fußstapfen von Peyton Manning treten, der dem Team 2006 den bisher letzten Super-Bowl-Titel beschert hatte. Eine Meisterschaft blieb Luck verwehrt, er gilt dennoch als einer der besten Quarterbacks seiner Zeit. Viermal wurde er in die Pro Bowl gewählt, zuletzt 2018.