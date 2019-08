Salah-Show! Liverpool gewinnt Hit gegen Arsenal

Southampton holte durch das 2:0 in Brighton die ersten Zähler der Saison. Trainer Ralph Hasenhüttl ließ Landsmann Danso in der Innenverteidigung durchspielen. Der 20-Jährige war kurz vor dem Ligastart vorerst für ein Jahr auf Leihbasis vom FC Augsburg nach England gewechselt. Für Danso war es das erste Ligaspiel in dem Land, in dem er aufgewachsen ist.