Star-Coach Lampard feiert mit Chelsea ersten Sieg

Bei Chelsea hatte Fan-Liebling Lampard im Sommer das Amt von Maurizio Sarri übernommen. Der Italiener betreut nun in seiner Heimat Rekordmeister Juventus Turin. Chelsea, das Ende Juli in einem spektakulären Testspiel bei Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg 5:3 gewonnen hatte, war mit einer 0:4-Schlappe bei Rekordchampion Manchester United in die Premier League gestartet und dann im ersten Heimspiel gegen Leicester City nur zu einem 1:1 gekommen.