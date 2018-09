1700 € Mindestlohn und mehr Bio sind die Ziele!

Doskozil bekräftigte sein Ziel, einen Mindestlohn von 1700 Euro bei Landes- und landesnahen Betrieben zu schaffen. Neben der Absicherung der burgenländischen Krankenhäuser sei auch der Pflegebereich eine Herausforderung für die Zukunft. Hier werde in den nächsten Monaten ein Konzept zur Neuorganisation erarbeitet. Beim Thema Lebensmittelqualität müsse es eine Selbstverständlichkeit sein, dass auf den Einsatz von Giften wie Glyphosat in der Landwirtschaft verzichtet wird. „Mittelfristig muss es unser Ziel sein, so nah wie möglich an 100 Prozent biologische Landwirtschaft heranzukommen“, betonte Doskozil.