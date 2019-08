Gabalier zieht Steirer-Hut vor Ehrenamtlichen

„Das Leben ist kein Ponyhof“

„Schön, dass in der Steiermark der gesellschaftliche Zusammenhalt noch funktioniert. In der Ramsau war ich heuer ja selbst vom Schneechaos betroffen. Die Hilfsbereitschaft war sensationell. Als es hart auf hart ging, haben wirklich alle an einem Strang gezogen“, streute er den Einsatzkräften Rosen. Er selbst ist nach seinem Spitalsaufenthalt sechs Kilo leichter, aber ansonsten fast wieder vollständig genesen: „Das Leben ist kein Ponyhof“, so Gabalier zu seiner Erkrankung: „Es werden nicht 120 Prozent werden heute, es werden vielleicht nur 119 Prozent, aber es ist das Jubiläumsjahr, das Heimspiel-Wochenende“. Und: „Mir geht‘s wieder gut, danke der Nachfrage!“, ließ er das Publikum wissen.