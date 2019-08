Gabalier: „Das Heimspiel ist die beste Medizin!“

Gabalier zieht den Steirer-Hut vor den Ehrenamtlichen

Was ganz sicher nicht in Vergessenheit gerät, ist die Arbeit, die die Einsatzkräfte von Bergrettung, Feuerwehr, Rotes Kreuz und Lawinenkommission das ganze Jahr über verrichten. „Vor ihrer Leistung ziehe ich den Hut“, so Gablier. Das wird er ihnen auch persönlich sagen - bei einem Treffen am Freitag, das die „Krone“ organisiert hat.