Mit Säften ganz leicht abnehmen

Selbstgepresste Säfte sind gesund und äußerst schmackhaft. Sie liefern wertvolle Vitamine und Mineralstoffe, gleichzeitig wird der Körper mit Flüssigkeit versorgt, was vor allem für diejenigen von Vorteil ist, denen es schwerfällt, ausreichend zu trinken. Abnehmwillige können durchaus auch mal einen „Saft-Tag“ einlegen. Hier werden den ganzen Tag über nur Suppen und Säfte konsumiert. So ein Entschlackungstag tut nicht nur dem Körper, sondern auch der Seele gut. Man fühlt sich fit, vital und entspannter. Am besten legen Sie einen Entschlackungstag am Wochenende ein, wo Sie nicht allzu viel zu tun haben. Für Sportler ist die Detox-Saft-Kur allerdings nichts. Die fehlenden Kohlenhydrate und das fehlende Eiweiß machen dem Körper sonst zu sehr zu schaffen. Auch für Kinder ist eine reine Saftkur ungeeignet. Diese freuen sich aber über einen frisch gepressten Karotten-Apfelsaft als Ergänzung zum Frühstück! Wir wollen Ihnen einige Rezepte und Produkte rund ums Thema „Saftkur“ vorstellen.