„Clone Wars“: Vortrag über den Staudenknöterich

Der Staudenknöterich (Fallopia, Reynoutria) ist ein ostasiatischer Neubürger, der mit zwei Arten in Kärnten vertreten ist, die miteinander Hybriden bilden. Beim „Sommervortrag“ im Botanikzentrum am Kreuzbergl in Klagenfurt am Mittwoch geht es um diesen invasiven Neophyt.