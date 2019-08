„Großer Sozialdemokrat und wahrer Menschenfreund“

Laut Rendi-Wagner und Drozda habe sich Hundstorfer zeit seines Lebens und in all seinen Funktionen immer für die Menschen und ihre Anliegen eingesetzt. „Er war ein Sozialpartner im besten Sinne des Wortes, der es verstanden hat, über alle Partei- und Interessensgrenzen hinweg tragfähige Beziehungen und Freundschaften im Interesse der Allgemeinheit und des Gemeinwesens aufzubauen“, so Rendi-Wagner und Drozda gegenüber dem SPÖ-Pressedienst.