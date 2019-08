Richter-Chefin weist Straches Vorwürfe klar zurück

„Die Justiz ist kein geeigneter Wahlkampf-Austragungsort"

Dass auch aus anderen Parteien Kritik an der Justiz zu hören ist, erklärte sich Matejka damit, „dass hier sehr viel Wahkampfgeplänkel dabei ist“. So hatte sich Peter Pilz von JETZT „verwundert“ darüber gezeigt, dass in Richtung ÖVP - etwa in der Schredder-Affäre - „nicht mit derselben Konsequenz wie gegen die FPÖ ermittelt wird“: „Am FPÖ-Auge sieht die Soko Ibiza scharf genug. Am ÖVP-Auge scheint das Sehvermögen getrübt.“ Dazu meinte Matejka am Sonntag nur, die Justiz sei „sicher kein geeigneter Austragungsort für einen Wahlkampf“.