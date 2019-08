Elvis Costello: Das Pop-Chamäleon wird 65

In die Offensive

Die Intellektuellen-Brille ist sein Markenzeichen geworden, obwohl er sie anfangs nur trug, um von seiner großen Nase abzulenken. Rebellisch, wütend, begann Costello die Energie von Punk in melodische Lieder zu leiten. New Wave war geboren. Doch Elvis Costello war bald nicht mehr zufrieden mit dem Label, weil es sein erfolgreiches Debütalbum „My Aim Is True“ nicht in den USA herausbringen wollte. Deshalb stellte er sich wie ein Straßenmusiker - so geht die Sage - bei einer Londoner Managementversammlung von CBS Records vor die Tür und spielte sein Album, was ihm kurz danach einen Plattenvertrag mit den Amerikanern einbrachte. „My Aim Is True“ kletterte dort in den Charts nach oben, als er Ende 1977 nach einem frechen Auftritt von der berühmten „Saturday Night Live“-Show verbannt wurde.