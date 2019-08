Verfolgungsjagd, Frontalcrash und dann Faustschlag

Ehepaar in BMW gerammt

Um 0.35 Uhr raste der 18-Jährige, der vom Älteren mit einem Seat Leon verfolgt wurde, jedenfalls mit überhöhter Geschwindigkeit bei der Bahnhofsunterführung mit seinem Ford Focus in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Der Kleinwagen rammte den BMW eines Ehepaares (55, 50) aus Nußdorf am Attersee frontal. Der Wartberger und das Paar wurden verletzt.