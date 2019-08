„Machen uns Sorgen über Zerstörung der Landschaft“

Die genaue Trasse ist nun als Empfehlung an die Netzbetreiber festgelegt: „Um dem Flughafen in Hirschbach auszuweichen, rückt die Leitung nahe an Wohnhäuser heran“, gibt Bernhard Neulinger, Obmann der Initiative Landschaftsschutz Mühlviertel (IGLM) zu Bedenken. Neben Gesundheitsfolgen drohe möglicherweise Wertverlust der Liegenschaften. Nicht der einzige Kritikpunkt, warum die Mühlviertler Erdkabel statt 110-kV-Hochstromleitung fordern. Rund 30 Hektar Wald würden gerodet: „Das passt nicht zu Klimaschutz, zudem machen wir uns Sorgen über die Zerstörung der Landschaft.“ Das Mühlviertel sei stark auf Tourismus angewiesen.