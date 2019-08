Weissman mit Viererpack! WAC paniert Mattersburg

Mattersburg fehlte erneut die früher gekannte defensive Kompaktheit. Und in der Offensive hing Pusic-Ersatzmann Patrick Bürger völlig in der Luft. Auf der Gegenseite hatte Zielspieler Weissman in einem letztlich an ein Trainingsspielchen anmutenden Vergleich weiter seine Freude. Der 23-Jährige traf noch zwei Mal (62./Abstauber, 77./Kopfball) und führt mit sieben Saisontoren nach vier Runden die Liga-Torschützenliste an.