WSG Tirol holt überraschend Remis beim LASK

Zlatko Dedic (44.) brachte den Außenseiter vor 5.338 Zuschauern in Pasching voran, „Joker“ Philipp Wiesinger (81.) sicherte dem LASK aber noch einen Punktgewinn. Der Vizemeister verabsäumte es, Selbstvertrauen für das am Dienstag anstehende Play-off-Hinspiel zur Champions League im Linzer Stadion gegen Club Brügge zu tanken. Als Generalprobe konnte man das Duell mit den Tirolern aber nicht bezeichnen. Ismael hatte sein Team gegenüber dem grandiosen 3:1-Sieg gegen den FC Basel in der 3. Quali-Runde am Dienstag gleich an acht Positionen verändert. Nur Goalie Alexander Schlager, Kapitän Gernot Trauner und James Holland blieben im Team.