Wärter schliefen und fälschten Bericht

Epstein nahm sich vermutlich in dieser Zeit der Unachtsamkeit das Leben, wie die Zeitung unter Berufung auf Ermittlungs- und Gefängnisbeamte berichtete. Er wurde von Mitarbeitern der Haftanstalt am vergangenen Samstagmorgen gefunden und später in einem Krankenhaus für tot erklärt. Die Wärter stünden außerdem unter Verdacht, ihren Arbeitsbericht gefälscht zu haben, um ihr fatales Versäumnis zu verschleiern, heißt es in der „New York Times“ weiter. Demnach sollen beide Wärter, ein Mann und eine Frau, in der Zeit im Gefängnis Überstunden wegen Personalknappheit gemacht haben.