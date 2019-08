Ex-Besitzer: „Er hat sogar im Bett geschlafen!“

Zahn steckte in Arm

Fest steht, in diesem Drama gibt es keine Gewinner. Die beiden verletzten Frauen nicht, die immer noch im Krankenhaus sind. Die 54-jährige, schwerst verletzte Heldin, die ihrer Kollegin (19) zur Seite gestanden ist, sie geschützt hat vor dem Vierbeiner. Das Tier verbiss sich so heftig in ihren Unterarmen, sogar ein Zahn blieb in ihrer Haut stecken!