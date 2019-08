Zwei Schwerverletzte nach Biss-Attacke in Tierheim

Schreckliches hat sich am Samstag im Tierheim „Adamhof“ in Straß in der Steiermark abgespielt: Dort fiel ein American Stafforshire Terrier eine Angestellte (18) an, die für mehr Schatten in seinem Zwinger sorgen wollte. Eine Kollegin eilte zu Hilfe und liegt nun ebenfalls mit schweren Bissverletzungen an den Armen und am Kopf im Spital.