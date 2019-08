Los gehts! Glasner will zeigen, was Wolfsburg kann

Die ohne Niederlage absolvierte Vorbereitung (vier Siege, drei Unentschieden) zählt jetzt nicht mehr. Oliver Glasner will am Montag (18.30 Uhr) bei seinem Pflichtspieldebüt auf der Wolfsburg-Bank zeigen, was er und seine neue Truppe können. Im DFB-Pokals wartet Drittligist Hallesche FC. Die Erwartungen des ehemaligen LASK-Trainers gibt es oben im Video.