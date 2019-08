In Donau gesprungen: Vermisste (31) war zu Hause!

Von riesiger Suchaktion nichts mitbekommen

Dann am Sonntag die große Überraschung: Die 31-Jährige ist am Leben. Beamte aus Bayern trafen die Frau am Sonntag gegen Mittag wohlbehalten zu Hause an, nachdem es laut „Augsburger Allgemeine“ einen Hinweis aus der Bevölkerung gegeben habe. Die Frau hatte sich selbst an Ufer retten können. Von der groß angelegten Suchaktion, die einen ganzen Tag lang gedauert hatte, hatte sie offenbar nichts mitbekommen.