Rätsel gelöst: Warum Katzenhaie grün leuchten

Forscher der Yale University in New Haven im US-Bundesstaat Connecticut haben jetzt herausgefunden, warum Kettenkatzenhaie im Dunkeln grünlich leuchten. Demnach zeichnen kleine Moleküle in der Haut der Tiere, die in bis zu 30 Metern Tiefe leben, für die sogenannte Biofloureszenz verantwortlich.