Ski-Star Mancuso zeigt Geburt auf Instagram

„So wollte ich nicht verstanden werden“, leitet Mancuso ihr Statement ein. „Ich wollte nicht-stillende Mütter auch gar nicht kritisieren. Denn ich weiß, dass es nicht immer so läuft, wie man es sich wünscht.“ So verlief auch Julias Schwangerschaft nicht ohne Probleme. „Ich habe immer gedacht, ich sei die Gesündeste überhaupt. Als ich in der 38. Woche bei der Ultraschalluntersuchung war und sich herausstellte, dass ich wenig Fruchtwasser hatte, war ich überzeugt davon, dass es ein Fehler war, ich nur dehydriert war. Ich ging also nach Hause, trank eine Tonne Wasser und ruhte mich aus. Aber auch zwei Tage später ging es noch immer bergab“, verrät die Ski-Pensionistin. „Mein Geburtsplan war es eigentlich, so lange wie möglich zu Hause zu bleiben, dann ins Krankenhaus zu gehen und ihn rauszudrücken. Aber der Plan war zu gut, um wahr zu sein. Die Realität waren 24 sehr intensive Stunden mit einem Kaiserschnitt am Ende.“