Peking warnt Demonstranten vor „Spiel mit Feuer“

„Wer mit dem Feuer spielt, kommt im Feuer um“: Diese Warnung richtete am Dienstag ein hochrangiger chinesischer Regierungsvertreter an die Demonstranten in Hongkong, die sei zwei Monaten das Regime in Peking herausfordern. Nach einem erneuten Wochenende mit Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten stürzte am Montag die Sonderwirtschaftszone ins Chaos. Bahn- und Busdienste wurden eingestellt. Demonstranten blockierten Gleise und Bahnhöfe - siehe Video oben.