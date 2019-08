Blutbad in Texas: Täter droht Todesstrafe

Die Ermittler in den USA stufen das Massaker in einem Einkaufszentrum im texanischen El Paso mit 20 Toten als „inländischen Terrorismus“ ein. Dies sagte John Bash von der Generalstaatsanwaltschaft am Sonntag. Der 21-jährige Täter (siehe seine Verhaftung oben im Video) könnte wegen eines „Hassverbrechens“ angeklagt werden. Bezirksstaatsanwalt Jaime Esparza kündigte an, die Todesstrafe zu fordern.