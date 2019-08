Jennifer Lopez fährt mit 50 zum ersten Mal Auto

Testfahrt in der Nachbarschaft

Das Paar unternahm dann eine Testfahrt durch die Nachbarschaft und Lopez setzte sich zum ersten Mal seit dem Bestehen ihrer Prüfung hinters Steuer. Sie sagt weiter: „Lass mich sehen, ob ich mich daran erinnere, wie man fährt! Baby, ich weiß, wie man fährt! Ich erinnere mich, ich bin so lange nicht gefahren, Baby. Baby, das ist so gut. Du gibst mir meine Unabhängigkeit zurück. Ich habe nichts wie das erwartet. Das ist so verrückt. Ich dachte, die Party war schon genug!“