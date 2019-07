Real kassiert nächste Testspiel-Pleite in München

Real Madrid hat in der Vorbereitung auf die neue Saison die nächste Niederlage kassiert. Die Königlichen verloren am Dienstagabend im Audi Cup in München gegen Champions-League-Finalist Tottenham Hotspur mit 0:1. In einem Spiel, in dem mit Ausnahme von Real-Verteidiger Sergio Ramos kein Feldspieler durchspielte, erzielte Stürmer Harry Kane den einzigen Treffer.