Reglos in Wohnung: Polizisten retten Senioren

Ein oberösterreichisches Pensionistenpaar, das sich hilflos daheim in einer lebensbedrohlichen Situation befunden hatte, ist am Montag durch einen Polizeieinsatz in Sankt Veit im Mühlkreis im Bezirk Rohrbach gerettet worden. „Bei den beiden 73-Jährigen besteht der Verdacht auf akute Meningitis“, berichtete die Landespolizeidirektion.