Klein-Lkw und Wohnmobile auf der „Süd“ gestoppt

Während die technischen Mängel bei 14 der Fahrzeuge so geartet waren, dass die Lenker noch weiterfahren durften, war für einen am Sonntagabend bei der kurzfristigen angesetzten Schwerpunkt-Aktion „Wohnmobile / Klein-Lkw und Klein-Busse“ der Landesverkehrsabteilung Kärnten Schluss. Auf der Südautobahn A2 auf Höhe der Kontrollstelle Arnoldstein in Fahrtrichtung Villach wurden massive Überladungen festgestellt. Zwischen 20 und 37 Prozent des erlaubten Gesamtgewichts hatten die Fahrer mehr aufgeladen. In nur 3,5 Stunden wurden