„tori“: Bandai Namco greift Nintendos Labo an

In dem ab 2. Oktober erhältlichen und von iOS- und Android-Geräten unterstützten „Erforscherpaket“ enthalten sind demnach ein Stab, ein Katapult sowie ein Raumschiff, deren Bewegungen durch Verwendung über einem speziellen Board in unterstützten Apps und Spielen widergespiegelt werden und so die „Grenzen zwischen Vorstellung und Realität“ verschwimmen lassen.