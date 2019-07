Schock: Flüssigkeit tropfte aus Flugzeug-Flügel

Um welche Substanz es sich genau handelte - ob es Kerosin war oder nicht -, konnte die „Krone“ nicht in Erfahrung bringen. Fest steht, am Flugzeug wurden vor dem Neustart keine Reparaturarbeiten getätigt. Für Motosportler Jürgen Weiss war die Sache auf jeden Fall klar: Er wollte nicht wieder mit an Bord und buchte seinen Flug in die Metropole an der Themse kurzerhand um.