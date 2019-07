„Achse der Willigen“: Macron hat 14 Länder an Bord

Wer konkret zur Zusammenarbeit - in der Vergangenheit auch „Achse der Willigen“ genannt - bereit sei, ließ Macron offen. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete unter Berufung auf Vertraute des französischen Präsidenten, dass sich neben Finnland, Luxemburg und Portugal auch Kroatien und Irland dem deutsch-französischen Vorschlag, der bereits am vergangenen Freitag beim Innenministertreffen in Helsinki diskutiert wurde, anschließen wollen.