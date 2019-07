Gut gelungenes „Pariser Leben“ beim Lehár Festival

Regisseur Markus Kupferblum inszeniert eine schwungvolle Revue mit tollen tänzerischen Szenen und rasanten Abläufen im dritten Akt. Die Choreographie stammt von Indeed Unique - Lisa Tatzber und Thomas Poms. Musikalisch treibt Dirigent Marius Burkert das Lehár-Orchester schwungvoll an. Die schauspielerische und vokale Leistung aller Darsteller und vom Chor - Einstudierung Gerald Krammer - war fulminant und überzeugte in jeder spielerischen Phase.