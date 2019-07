Haben Forscher Geburtsort des Hl. Petrus entdeckt?

„Wir haben bisher erst weniger als ein Drittel der Kirche ausgegraben, doch es handelt sich um eine Kirche, so viel ist sicher“, sagte Aviam. Sein Kollege, Steven Notley vom Nyack College in New York drückte sich vorsichtiger aus. Erst die vollständige Ausgrabung der Kirche bringe den endgültigen Beweis, erklärte er der israelischen Tageszeitung „Haaretz“.